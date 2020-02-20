افتتاح الملحق الجديد للمحكمة العليا في طرابلس

افتتح وزير العدل في حكومة الوفاق، محمد لملوم، الملحق الجديد للمحكمة العليا في العاصمة طرابلس.

وتضمن الملحق قاعتين لعقد جلسات الدوائر الجنائية، وعددا من المكاتب المخصصة للمستشارين ومكتبة تحوى الكثير من المراجع والكتب القانونية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

حضر الفعالية رئيس المحكمة العليا والقائم بأعمال النائب العام، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومستشارو المحكمة العليا وأعضاء نيابة النقض، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، ورئيس جهاز الشرطة القضائية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا