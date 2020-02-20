الترهوني: ملتقى القبائل الليبية يجسد لوحة أهل الدار

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

20 February, 2020

تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى القبائل الليبية بمدينة ترهونة، بحضور عدد من أعيان ومشائخ مختلف المناطق والمدن الليبية.

وأكد أحد المشاركين في الملتقى محمد صالح فرج الترهوني، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اكتمال التحضيرات استعدادا لانطلاق الملتقى، مشيرا إلى أن الملتقى يشهد حضور القبائل الليبية من الشرق والغرب والجنوب والمنطقة الوسطى.

وقال الترهوني، “الملتقى اليوم يجسد لوحة وطنية بامتياز ويلبي نداء الوطن وكأنه جسد واحد، يمكن وصف هذه اللوحة بـ “لوحة أهل الدار” وهذا لأن الملتقى ليس به ضيوف بل جميع المشاركين هم أهل البلاد وأهل ليبيا”.

وأوضح الترهوني، أن أبرز النقاط التي يسعى الملتقى لتحقيقها هو الوصول بالبلاد إلى بر الأمان بعيدا عن التجاذبات والخلافات، وتقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الواحد.