بوريل: على الأطراف الليبية والدولية الحفاظ على زخم عملية برلين

شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل على ضرورة محافظة الأطراف الليبية والدولية على زخم عملية برلين، واحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم خمسة وعشرين – عشرة.

بوريل وفي بيان له قال إنه ينبغي استئناف المحدثات في جنيف تحت قيادة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، حتى تتحرك الأطراف نحو الالتزام بوقف إطلاق نار مستدام، وذكر الأوروبيين بدعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، وللعمل الذي يقوم به مبعوثها غسان سلامة لتنفيذ إعلان برلين، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.

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