أثينا “ترد” على أردوغان.. وتجدد رفضها للاتفاقية البحرية

جددت أثينا رفضها للاتفاق البحري بين حكومة الوفاق والحكومة التركية جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب أردوغان أمام البرلمان، وادعى فيها أن الأولى قبِلت الوضع الراهن في البحر المتوسط بعد اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق.

وأكدت أثينا على لسان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أليكساندروز جينيماتاس أن هذه الأنشطة التي تقوم بها تركيا مؤخراً تقوض الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث في بيان أن اليونان والمجتمع الدولي يرفضان ويدينان خطوات تركيا غير القانونية في المنطقة وأن أنشطة تركيا تخلق ذرائع لانتهاك حظر الأسلحة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية