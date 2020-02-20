الإرهابيين الأجانب كانوا وبالًا على ليبيا..تعرف على الإرهابي أبو الفرج الفرغلي

أخبار ليبيا24- خاص

للإرهابيين الأجانب الذين قدموا إلى ليبيا مآرب وأهداف أخرى غير تلك التي يعلنونها أمام العامة بإقامة دولة إسلامية وغيرها من الشعارات التي أساءت للإسلام وأضرته أكثر مما نفعته.

فعناصر داعش الأجانب ليس لديهم أي أهداف في ليبيا سوى جني الأموال وبالعملة الصعبة والحصول على المزايا من سيارات ومنازل وأملاك ونساء لذلك يهدفون إلى خلق مزيد من الفوضى و الفتنة لاستغلال هذا الأمر في إطالة عمر الصراع وبالتالي إطالة فترة تواجدهم في ليبيا مما يعني مزيد من الكسب المادي و الارتزاق علي حساب المواطن الليبي.

جاؤوا من مصر وتونس والجزائر والسودان وغيرها من البلدان تاركين الفساد والانحلال في بلدانهم بشتى أنواعه وأشكاله، لماذا قدموا إلى ليبيا ولماذا رفعوا شعارات لم يرفعوها في دولهم، لأنهم ظنوا أن ليبيا ستكون النعيم لهم، الإقامة والمال والقوة إلا أنهم تلقوا ضربات جعلتهم شتات يهيم في الصحاري والجبال يختبئون في الحفر والكهوف.

من بين هؤلاء الإرهابيين الأجانب الذين تواجدوا في ليبيا منذ سنوات هو الإرهابي المصري المدعو يحيى طاهر فرغلي والشهير بـ “أبو الفرج الفرغلي” مصري الجنسية.



من هو “أبو الفرج الفرغلي”

يحي طاهر فرغلي مصري الجنسية وشهرته “أبو الفرج الفرغلي” – ينتمي للتيار السلفي المتشدد، دخل السجن عام 2002 بعد التخطيط لهجمات إرهابية داخل القاهرة.

وتمكن من الهرب عقب اقتحام السجون بمصر في أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومنها فر إلى سوريا في عام 2012 وانضم إلى “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في إدلب.

تولى الإرهابي فرغلي رئاسة المكتب الشرعي لحركة “أحرار الشام” الإرهابية كما أسس 9 كتائب إرهابية باسم “الفتح” معظمها موجود في ليبيا.

نفى المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مقتله في سوريا، مؤكدًا وجوده في طرابلس منذ منتصف عام 2019 ، بعد أن أرسله إلى ليبيا عميل مخابرات أردوغان الإرهابي “أبوعلي سجو”.

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