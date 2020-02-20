وزير الخارجية التركي: النظام العالمي لا يستطيع إيقاف الاقتتال في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن النظام العالمي لا يستطيع التحرك معاً لوقف الاقتتال في ليبيا، ولا يملك إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك.

وقال أوغلو في لقاء مع قناة “تي.آر.تي” التركية، إن “النظام الدولي فشل في وقف الاشتباكات في ليبيا وليس بمقدوره وقف القتال، وأن العملية السياسية هناك لا يمكن أن تمضي قدما مع استمرار هجوم حفتر”.

وأضاف أوغلو، أن “الضمانات التركية بشأن ليبيا تتوقف على احترام الهدنة بين الطرفين المتحاربين”، مشيرا إلى أن “القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ينتهك وقف إطلاق النار”، على حد قوله.

​يشار إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني سياسيا وعسكريا، وقد وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية تعاون عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم يشنه الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس.

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