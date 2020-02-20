مصادر: قوات مصراتة تهدد الوفاق بالانسحاب.. والسبب صادم!

قال مسؤول عسكري بالجيش الوطني الليبي، إن قوات مصراتة بدأت تفكر في الانسحاب من معركة طرابلس والعودة إلى مدينتها، احتجاجاً على تخصيص حكومة الوفاق رواتب للمرتزقة السوريين أعلى من رواتبهم.

وأوضح المسؤول في تصريحات إعلامية لـ”العربية.نت”، أن لديهم معلومات تفيد بأنّ قوات مصراتة تعيش حالة من الاحتقان والغضب في محاور القتال وهدّدت بالانسحاب من المعركة، بسبب المزايا المالية المرتفعة التي تمنحها الوفاق للمرتزقة السوريين الذي نقلتهم تركيا لدعمها وتدفعها بالعملة الصعبة، والتي تعادل أضعاف رواتبهم.

وأفادت مصادر مطلعة الإثنين إن أعداد من الآليات التابعة لـ“لواء المحجوب” قد انسحبت من طرابلس إلى مدينة مصراتة عن طريق الساحلي مطلع هذا الاسبوع، إحتجاجاً على المزايا المالية التي يتلقاها المرتزقة السوريين.

ومنذ انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، تحالفت مدينة مصراتة التي يسيطر عليها الإخوان مع حكومة الوفاق، والمدينة تملك تعزيزات عسكرية كبيرة لدعم كتائب طرابلس، وانخرطت أغلب قواتها في المعارك وتصدرت عناصرها الصفوف الأولى لمحاور القتال ضمن قوات حكومة الوفاق، من بينها لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دولياً صلاح بادي، وكتيبة الحلبوص، والقوّة الثالثة، إضافة إلى كتيبة 166 وكتيبة شريخان، التي قتل قائدها محمد بعيو، خلال مواجهات مع الجيش في طرابلس.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ آلاف المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا لدعم صفوف قوات الوفاق، يتقاضون رواتب تصل إلى 2000 دولار لكل مقاتل.

وأواخر الشهر المنقضي، نشر بعض المرتزقة السوريين مقطع فيديو من العاصمة طرابلس، وثّقوا من خلاله احتفالاتهم بتقاضي أوّل راتب بالدولار الأميركي والدينار الليبي، وهو ما أثار غضب الليبيين خاصة في المدن الشرقية، ودفع بالقبائل إلى غلق الموانئ والحقول النفية الواقعة شرق البلاد، احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين.

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