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أوغلو: النظام العالمي لا يملك إرادة قوية لوقف الاقتتال في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن النظام العالمي لا يستطيع التحرك معاً لوقف الاقتتال في ليبيا ولا توجد إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك.

أوغلو أشار وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقرب منهم بسبب خلافاتهم مع روسيا، معرباً عن شكوكهم في مصداقيتها.

وأكد على أنه لم يتم التوصل إلى النتائج المرجوة في محادثاتهم مع روسيا، كاشفاً أنه من الممكن أن يلتقي زعيما البلدين قريباً.

ونوّه إلى أنه إن لم تضع الدول الأوروبية حداً للعنصرية فيما بينها فإن عواقب ذلك ستكون خطيرة جداً.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اول مرة يعترف الشويش اوغلوا بان امريكا تتلاعب بهم وتستغلهم ضد روسيا وكذلك يفعل الروس جعلوا اردوغان كلب محتار بينهم ليسخروا منه ويضحكوا عليه ويستغلوا غباوته الشديدة وسوء خلقه وفظاظته التى فضت كل المخلصين من حوله واصبح حوله الان حثالة المجتمع من شياطين الانس اصحاب نظرية زيدوا مشاكل بدلا من نظرية زيرو مشاكل فاردوغان علاقته سيئة بكل دول العالم وجلب على نفسه العداوة مع الجميع

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