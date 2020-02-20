بليحق: الثوابت التي حددها رئيس البرلمان هي حق أصيل لمجلس النواب

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الثوابت التي حددها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية هي حق أصيل لمجلس النواب، مضيفا في تصريح أمس لقناتنا أن المجلس ولجنة الحوار الممثلة له في جنيف ستلتزم بهذه الثوابت التي تعد كمشروع وطني متكامل لمعالجة كافة القضايا.

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللجنة التي ستمثل المجلس في حوار جنيف ستكون مختارة من داخل البرلمان الشرعي في البلاد، الذي يعقد تحت رئاسة المستشار عقيلة صالح.

وقال بليحق في تصريح أمس لقناة ليبيا، إن مجلس النواب لا يعترف بأي إجراءات أخرى تتخذ من أي جسم مخالف للإعلان الدستوري في إشارة منه إلى النواب المجتمعين في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا