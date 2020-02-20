مدير أمن طرابلس يبحث إثراء الثقافة القانونية

عقد مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيق، وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية رمضان برباش.

وأكد مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع على أهمية إثراء الثقافة القانونية من أجل تقديم أفضل النتائج أثناء تنفيذ المهام الشرطية في مراكز الشرطة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الشرطية أثناء القبض والتحقيق وجمع الاستدلالات ووصولا بإحالة المتهمين للنيابة.