بعد تعليق الوفاق المحادثات العسكرية.. الاتحاد الأوربي يدعو لاحترام الهدنة واستئناف المفاوضات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، طرفي الصراع في ليبيا إلى احترام الهدنة والامتناع عن أي عمل عسكري، وإعادة الانخراط في حوار سياسي لحل الأزمة.

بوريل قال ، في بيان له، إن هجمات الثلاثاء الماضي على ميناء طرابلس، تسببت في تصاعد العنف ومزيد من المعاناة والخسائر في صفوف المدنيين.

وطالب بالحفاظ على الزخم الذي أوجده مؤتمر برلين واعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2510، واستئناف المحادثات في جنيف تحت قيادة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، حتى تتحرك الأطراف نحو التراجع السريع والالتزام بوقف إطلاق نار مستدام.

وجدد بوريل التزم الاتحاد الأوروبي بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تعليق جميع المفاوضات العسكرية (5+5) التي تجري حاليا في جنيف برعاية البعثة الأممية، بسبب استهداف ميناء طرابلس البحري أول أمس الثلاثاء.

وقال السراج، خلال جولته بالميناء، أمس الأربعاء، إن استهداف الميناء لا يعرض طرابلس فقط للخطر، بل رسالة واضحة ممن وصفه بـ”المتمرد المعتدي” وداعميه بأنه ليس هناك مصداقية لوقف إطلاق النار، إنما الغرض كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخططه التدميري، وفقا للبيان.

وطالب السراج، الجميع بإدراك استحالة إجراء مفاوضات سلام تحت وقع القصف ومادام هناك دماء تسيل، مؤكدا على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لحماية المواطنين والمنشآت المدنية أمام هذه الانتهاكات التي لم تتوقف والعمل العسكري على “ردع المعتدي ودحره في ساحة القتال”، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وكانت القيادة العامة لقوات الجيش، أعلنت أول أمس الثلاثاء، استهداف مستودع أسلحة بميناء طرابلس؛ من خلال توجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، بهدف إضعاف الإمكانات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليساعدوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24