الاتحاد الأوربي يدعو لاحترام الهدنة واستئناف المفاوضات

العنوان_بروكسل

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، طرفي الصراع في ليبيا إلى احترام الهدنة والامتناع عن أي عمل عسكري، وإعادة الانخراط في حوار سياسي لحل الأزمة.

بوريل قال ، في بيان له، إن هجمات الثلاثاء الماضي على ميناء طرابلس، تسببت في تصاعد العنف ومزيد من المعاناة والخسائر في صفوف المدنيين.

وطالب بالحفاظ على الزخم الذي أوجده مؤتمر برلين واعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2510، واستئناف المحادثات في جنيف تحت قيادة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، حتى تتحرك الأطراف نحو التراجع السريع والالتزام بوقف إطلاق نار مستدام.

وجدد بوريل التزم الاتحاد الأوروبي بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية.