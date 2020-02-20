داخلية إيطاليا: يجب مراجعة الاتفاقات مع ليبيا بشأن الهجرة

قال وكيل وزارة الداخلية الإيطالية، كارلو سيبيليا، إنه «يجب مراجعة الاتفاقات مع ليبيا» بشأن الهجرة غير الشرعية.

وأضاف سيبيليا أن «إلغاء الأدوات لدى ليبيا لمكافحة الهجرة السرية، يعني جعل الوضع أسوأ»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس.

وتابع: «الاتفاقات مع ليبيا بدأها (وزير الداخلية الأسبق ماركو) مينيتي، وأعتقد أن ما دفعه إلى ذلك أنه من الأفضل امتلاك حلفاء لإدارة تدفقات الهجرة بدلا من ترك المتاجرين أحرارا بالتحرك كما يحلو لهم».

وفي 3 فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو عزم الحكومة الإيطالية على «طرح سلسلة تعديلات» على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني منذ فبراير 2017 بشأن الهجرة غير الشرعية، مشددا على «أهمية التزام السلطات الليبية القوي بالتصدي للمتاجرين بالبشر».

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وحسب دي مايو، تستهدف التعديلات «تحسين محتويات الاتفاقية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الدعم اللازم لأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة.

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