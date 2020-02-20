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الفاندي: القبائل الليبية سيكون لها رؤية للمصالحة مع مدينة مصراتة عقب تحرير طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – صرح رئيس مجلس أعيان ومشائخ مدينة ترهونة الشيخ صالح الفاندي بأن مدينة مصراتة جزء من ترهونة وترهونة جزء من مصراتة.

الفاندي وفي تصريح لـ”بوابة الأهرام” المصرية اليوم الخميس قال:” هذا كلام، مسئول عنه فأهل مصراتة هم أهلنا ولن تقيم دولة في ليبيا بلا مصراته فهي مكون رئيسي من المكونات الليبية الأساسية”.

وأكد رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة أنه بعد تحرير العاصمة طرابلس سيكون للقبائل الليبية موقف ورؤية للمصالحة مع مدينة مصراتة وأن يتولى القوات العسكرية داخل المدينة قوات تابعة للجيش من أبناء مصراتة  فقط لحين حل جميع الإشكاليات وتهدئة النفوس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • للاسف ما يسمونه الحكمة والعقل والدين والاخلاق -قد انتهت معاييرهم وصلاحياتهم – هم يضحكون عليكم اليوم اي كلام انت تقوله -انها الحرب ضد من حارب الوطن وقتل ابناءه وسفك الدم ولا يزال -لا تهنوا ولا تذلوا فانتم اهل الوطن واسياده -الاسلوب المذكور لا فيه سياسة ولا حق ولا دين – القوة والحرب ايها الابطال -ان العملاء قد باعوا الوطن وباعوا اهله وسفكوا الدماء اذا لا لهذا ولا لذاك انها الحرب ان الاستعمار اليوم ياتيكم من وراء البحر من سهل له ومن مكن له لا تنفع معه الا الحرب

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