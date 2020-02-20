بحضور المستشار بوشناف.. وزارة الداخلية تخرّج الدفعة 66 لأعضاء هيئة الشرطة

ليبيا – احتفل أمس الأربعاء في بنغازي بتخريج الدفعة 66 من معهد تدريب الشرطة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الشرطية والدفع بدماء جديدة لإعادة الاستقرار وحفظ الأمن في ليبيا.

المستشار بوشناف حضر مراسم الحفل وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة ومنح الإذن بتخريج 475 عضو بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي ومديرية أمن تاورغاء ومكتب حماية وأمن الجامعات وأمن المرافق والمنشآت والإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والأدلة الجنائية إضافة إلى عدد من الأعضاء ومن الشرطة النسائية لصالح الإدارة العامة لحماية الآداب.



وشهد الحفل عروضا للكراديس والعمليات القتالية للخريجين بينت مدى المهنية والقدرة العالية على الانخراط في هيئة الشرطة بما يعزز دورها في حماية أمن الوطن والمواطن كما شهد تكريماً للجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة.



وأصدر وزير الداخلية قرار بترقية العشرة الأوائل للرتب التي تلي رتبهم كما قرر ترقية كافة الخريجات للرتبة التي تلي رتبهن وذلك تأكيداً لدور المرأة في حماية أمن وطنها ومشاركتها مع الرجل في ساحات العمل الأمني.



كما أعلن مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد خميس الوزان عن الأوائل العشرة من الخريجين، مفصحاً عن الخطة التدريبية والتأهيلية العامة للوزارة التي تبناها وزير الداخلية للعام 2020 والتي تشمل تخريج دفعات المعهد العالي لضباط الشرطة ودفعات من أعضاء هيئة الشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد إضافة إلى الدورات التأهيلية في الخارج والداخل.



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