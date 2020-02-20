الاتحاد الإفريقي يعتزم نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن الاتحاد يعتزم نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، والاتصال مع الأطراف الليبية.

شرقي وفي تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة الجزائرية قال إن الاتحاد الإفريقي سيتطرق مع الأمم المتحدة إلى إمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة للتأكد من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين بدعم من المجتمع الدولي والدول المجاورة والاتحاد الإفريقي.

كما أكد شرقي التزام الاتحاد بتسوية الأزمة في ليبيا، مذكرا بالقرارات المتخذة على مستوى قمة مفوضية السلم والأمن، وندوة رؤساء الدول والحكومات.

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