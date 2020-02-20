ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرق المسافرين إلى مصر ببوابة وادي الزيتون

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق نقيب صفي الدين خطاب إن أعضاء التمركز الأمنى ببوابة وادي الزيتون شرق طبرق تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي يمتهنون عمليات السطو على الطريق العام واستفزاز سائقي المركبات الآلية المسافرين إلى جمهورية مصر العربية.

خطاب قال لأخبار ليبيا 24 إن قوات الأمن بالبوابة تمكنت من القبض على أفراد العصابة الذين كانوا يستقلون سيارة نوع شفروليه بعد متابعتهم ومراقبتهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بالتعاون مع قسم شرطه النجدة ومنتسبي التمركز الأمنى بوادي الزيتون .

يشار أن التمركز الأمني وادي الزيتون قد قام بضبط تشكيل عصابي الأسبوع الماضي يتكون من ثلاثة أشقاء يقومون بسرقة السيارات .

ويعد التمركز الأمني وادي الزيتون شرق طبرق من أهم التمركزات الأمنية لوجودها في موقع يصعب التهرب منه .

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