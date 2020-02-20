إيطاليا تعتقل قبطان سفينة للاشتباه بتهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، وضع قائد سفينة شحن ترفع العلم اللبناني، قيد الاحتجاز للاشتباه في استخدامها لتهريب أسلحة بين تركيا وليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، عن مصادر قولها: إن “قائد السفينة ألقي القبض عليه في 3 فبراير الجاري، وأن شحنة السفينة محتجزة حاليًا في مدينة جنوة”، مشيرة إلى أن “قائد السفينة جوزيف ترتيوسي (55 عاما)، يواجه اتهاما بتهريب أسلحة على نطاق دولي”.

وأوضحت الوكالة، أن “التحقيق في الواقعة جاء بعد بلاغ من أحد أفراد طاقم السفينة، الذي يحظى حاليا بالحماية”، مضيفة أن “القبطان يشتبه في قيامه بالإتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد”.

وقال المدعي العام الإيطالي، إن القبطان اللبناني للسفينة التي رست في مدينة “جنوة” الساحلية، يخضع للتحقيق لقيامه بتسليم صواريخ ودبابات ومعدات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا، مضيفاً أن القبطان يُشتبه في قيامه بالاتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد وافقوا قبل أيام على تشكيل مهمة جديدة في ليبيا، بحيث تكون معنية بمكافحة تهريب الأسلحة، فيما قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في نهاية شهر مارس المقبل.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي، قد نشر في نهاية الشهر الماضي، صوراً لإفراغ حمولة أسلحة من سفينة تركية في العاصمة طرابلس.

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