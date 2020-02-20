تسييري طبرق يبحث مع الدعم المركزي تأمين المركز الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مدير جهاز الدعم المركزي طبرق عقيد فتحي عقيلة آلية تأمين مركز طبرق الطبي بحضور مدير المركز فرج الجالي .

وأكد مدير المركز فرج الجالي خلال الاجتماع اليوم الخميس أن هنالك العديد من الخروقات الأمنية تحدث داخل المركز من الخارجين عن القانون.

الجالي نوه عن آخر حادثة بدخول عدد من الشباب إلى قسم الأشعة للاعتداء على أحد المرضي كان قد تشاجر معهم خارج المركز ونتج عن هذا الاقتحام إتلاف جهاز حاسوب وتكسير بعض الأغراض داخل غرفة الأشعة.

وتابع أن الاختراقات والمشاجرات تحدث بصفة يومية وهو مايسبب العديد من العراقيل داخل المركز، مؤكدًا أن المركز يجري العديد من العمليات الجراحية الدقيقة الناجحة.

وطالب مدير المركز بتفعيل العيادات الخارجية حتى يخفف العبء على المركز.

ووفي نهاية الاجتماع، شدد رئيس المجلس التسييري على رئيس جهاز الدعم المركزي بضرورة تأمين المركز لتوفير المناخ المناسب للعمل.

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