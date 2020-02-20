الشاطر: الإتحاد الأوروبي يمارس الخداع ويصطف مع حفتر

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن الاتحاد الأوروبي يمارس الخداع ويصطف مع من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، زاعماً أن المشير حفتر غير جاد في ما يقوله حول تأييده الشرعية.

الشاطر وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أضاف :”الاتحاد الأوروبي يسعى لقطع طريق الإمدادات عن حكومة الوفاق ليترك الباب والأجواء مفتوحة من الجهة الشرقية للبلاد ليضمن تدفق السلاح لحفتر والمرتزقة الذين يقودهم”.

وأكد الشاطر أن الأمر الصحيح الواجب حدوثه هو صدور قرار ملزم من مجلس الأمن بآليات للتنفيذ والمراقبة مع معاقبة من يخالفه وأما غير ذلك فهو مدعاة للسخرية والضحك.

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