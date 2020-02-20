اخبار ليبيا الان

الشاطر: الإتحاد الأوروبي يمارس الخداع ويصطف مع حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012  عبد الرحمن الشاطر إن الاتحاد الأوروبي يمارس الخداع ويصطف مع من وصفهم  بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، زاعماً أن المشير حفتر غير جاد في ما يقوله حول تأييده الشرعية.

الشاطر وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أضاف :”الاتحاد الأوروبي يسعى لقطع طريق الإمدادات عن حكومة الوفاق ليترك الباب والأجواء مفتوحة من الجهة الشرقية للبلاد ليضمن تدفق السلاح لحفتر والمرتزقة الذين يقودهم”.

وأكد الشاطر أن الأمر الصحيح الواجب حدوثه هو صدور قرار ملزم من مجلس الأمن بآليات للتنفيذ والمراقبة مع معاقبة من يخالفه وأما غير ذلك فهو مدعاة للسخرية والضحك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يا ذيوث يا شيبة النحس يا تيس. انت ولا شئ لكي تتطاول علي سيدك يا خسيس. سيدك حفتر عندما كان يشارك في تحرير سيناء. اين كنت انت يا نعجه. باذن الله نهايتك ستكون علي ايدي جيش حفتر يا جبان

    رد