افتتاح الملحق الجديد للمحكمة العليا بطرابلس

افتتح وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم الملحق الجديد للمحكمة العليا في العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي خلال الاحتفالية حياد المؤسسة القضائية ووحدتها في البلاد رغم كل التحديات التي تواجه البلاد مشيراً إلى أن المؤسسة ستعمل على ضمان حقوق كافة المواطنين.

وحضر حفل الافتتاح القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومستشارو المحكمة العليا وأعضاء نيابة النقض، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، ورئيس جهاز الشرطة القضائية.

وتضمن الملحق قاعتين لعقد جلسات الدوائر الجنائية، وعددا من المكاتب المخصصة للمستشارين ومكتبة تحتوي على عدد من المراجع والكتب القانونية.

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