

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

20 February, 2020

أكد سفير روسيا في إيطاليا سيرغي رازوف، أن “روسيا مستعدة لتبني خطوات مشتركة مع إيطاليا” بشأن استقرار الوضع في ليبيا.

وبحسب وكالة آكي أضاف رازوف، خلال الندوة الإيطالية ـ الروسية التي استضيفت في استوديو جانّي، أوريغوني، غريبّو، كابيللي وشركائه في ميلانو، الخميس، “نحن نتفهم اهتمام إيطاليا باستقرار الوضع في هذا البلد”، في إشارة الى ليبيا، “وستستمر الاتصالات بين روسيا وإيطاليا للوصول إلى هذا الهدف”.