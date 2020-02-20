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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 February, 2020

أكدت لجنة أزمة الوقود بإدارة الدعم المركزي طرابلس توفر الوقود بكميات كافية في العاصمة طرابلس.

وأكدت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن رئيس لجنة أزمة الــوقود الـعميد محمد فتح الله أكد خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة مندوبي شركات التزود بالوقود توفر الوقود بكميات كافية، مشددا على وجود ناقلة أنوار أفريقيا، والتي تقوم بتفريغ حمولتها حاليا وعلى متنها 34 مليون لتر وقود، بالإضافة لوجود ناقلتين أخريين موجودتين في رصيف ميناء طرابلس البحري تستعدان لإفراغ حمولتهما.

وشددت اللجنة على توفر الوقود وعدم وجود أي مشكلة في التزود بالوقود داخل مدينة طرابلس وضواحيها.