الرئيس الجزائري يعرب عن إستعداده للعب دور الوساطة في ليبيا

ليبيا – أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين طرفي النزاع في ليبيا في حال حصولها على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

تبون وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو الفرنسية” نقلتها وكالة “فرنس 24″ اليوم الخميس قال:”نحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع”.

وأكد أن الجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

الرئيس الجزائري إختتم تصريحه بالقول:”إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة،فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية