الثني يبحث أزمات الصيعان.. ويُوجّه بتوفير احتياجاتها

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أبرز المشاكل التي تعيشها بلدية الصيعان مع عضو مجلس النواب عن المدينة وأعضاء المجلس الأعلى لقبائلها.

وتركز الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على مناقشة أزمة الوقود وتوفر السيولة النقدية في مصارف المنطقة إضافة لنقص الإمكانية التي تعمل بها مديرية الأمن وتوفير معدات جديدة لمستشفى تيجي العام واستئناف العمل بشبكة المياه لمدينة بدر واستكمال العمل بمعبر مشهد صالح.

وأكد الثني خلال الاجتماع على إصدار توجيهات لحكومته للعمل على توفير كافة الاحتياجات وتذليل الصعاب أمام كل مؤسسات الدولة في منطقة الصيعان لإنهاء الأزمات التي تواجه سكانها.

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