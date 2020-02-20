ملتقى القبائل يطالب الأمم المتحدة بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة

طالب ملتقى القبائل الليبية بترهونة في بيانه الختامي اليوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافهما بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، بعد جلبهما المستعمر والتنظيمات الإرهابية، ومحاكمتهما على جريمة خيانة الوطن.

البيان الختامي أكد على أن ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة موحدة ذات سيادة، إلى جانب رفض كل المنظمات والتشكيلات والأجسام ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة الوطنية وصون حدودها.

كما أكد الملتقى على دعمه وتمسكه بالقوات المسلحة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، وعلى مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي، ورفض أي اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي

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