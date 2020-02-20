الثني يبحث سبل تطوير وتوطين العلاج بالداخل

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع وزير الصحة سعد عقوب تطوير خطة الحكومة لتوطين العلاج في الداخل بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية تطوير العلاج بالداخل وتوطينه بحيث لا يحتاج المريض إلى السفر للخارج للعلاج وذلك من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للكشف والأطباء الزوار.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة التخليص الجمركي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية للقطاع العام في المطارات والموانئ الليبية وآلية تذليل الصعاب التي تواجهها.

وأطلع الثني خلال الاجتماع على عمل مستشفى الأطفال ومستشفى الهواري العام ببنغازي إضافة إلى مستشفيي البيضاء وشحات وتوفير مستلزمات غسيل الكلى في مختلف المرافق التي تختص بهذا الشأن في البلاد.

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