أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تخريج الدفعة66 من معهد تدريب الشرطة، والتي تضم 475 عضوا بهيئة الشرطة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية أن الخريجين سيوزعون مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، ومديرية أمن تاورغاء، ومكتب حماية وأمن الجامعات، وأمن المرافق والمنشآت، والإدارة العامة للمعلومات والإحصاء، والأدلة الجنائية، إضافة إلى عدد من الأعضاء ومن الشرطة النسائية لصالح الإدارة العامة لحماية الآداب.

وشهد الحفل عروضا للكراديس والعمليات القتالية، وأصدر وزير الداخلية قرارا بترقية العشرة الأوائل للرتب التي تلي رتبهم، كما قرر ترقية كافة الخريجات تشجيعيا للرتبة التي تلي رتبهن.

وحضر مراسم الحفل وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وعدد من مديري المديريات والإدارات والمكاتب العامة بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط القوات المسلحة.