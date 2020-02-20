أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مخرجات ملتقى القبائل والمدن الليبية اليوم الخميس في ترهونة ستكون المسار الحقيقي لحل كل أزمات ليبيا.
وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “مخرجات ملتقى القبائل والمدن الليبية اليوم في ترهونة …ستكون هي المسار الحقيقي لحل كل أزمات الوطن” مضيفا “المسار الوحيد لقبائلنا الشريفة في ترهونة اليوم أنجع من كل مسارات غسان سلامة الثلاث”.