

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 February, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مخرجات ملتقى القبائل والمدن الليبية اليوم الخميس في ترهونة ستكون المسار الحقيقي لحل كل أزمات ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “مخرجات ملتقى القبائل والمدن الليبية اليوم في ترهونة …ستكون هي المسار الحقيقي لحل كل أزمات الوطن” مضيفا “المسار الوحيد لقبائلنا الشريفة في ترهونة اليوم أنجع من كل مسارات غسان سلامة الثلاث”.