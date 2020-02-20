إحياء الذكرى الخامسة للتفجير الإرهابي المزدوج بالقبة

أخبار ليبيا24

أحيت القبة اليوم الخميس الذكرى الخامسة للمجزرة الدامية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي يوم 20 فبراير 2015 والتي راح ضحيتها نحو 42 شخصًا مدنيًا بينهم 6 مصريين و60 جريحًا.

وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، أبنت القبة ضحايا التفجيرين المزدوجين اللذين هزا المدينة في يوم الجمعة قبل خمسة سنوات.

وشارك في التأبين مدير أمن القبة وعدد من المسؤولين ببلدية القبة واتحاد عام طلبة ليبيا وعدد من ضباط القوات المسلحة وأسر الضحايا.

وأكدت أسر ضحايا التفجيرين الإرهابيين، في بيان، دعمها الكامل للجيش الوطني الليبي، في حربه على الإرهاب، كما أكدوا وقوفهم صفًا واحدًا مع مجلس النواب الليبي.

وشدد أهالي الضحايا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتراب الليبي والدفاع عنه ضد الغزو التركي، الداعم للإرهاب.

ودان أهالي الضحايا، تصريحات حكومة الوفاق واعترافها العلني بجلب المرتزقة الإرهابيين من سوريا وعبر تركيا إلى ليبيا.

وقدمت أسر ضحايا تفجير القبة الشكر لكل القبائل الليبية التي تكبدت عناء السفر، في ذلك الوقت، لتقديم واجب العزاء لمدينة القبة.

واختتم التأبين بالترحم على ضحايا التفجير الإرهابي على وكل من ضحي من أجل القضاء على الإرهاب، وكذلك على النائب بمجلس النواب، مني الغيثي، التي كان لها مواقف وطنية وانسانية مع أسر ضحايا التفجير، قبل وفاتها في حديث مروري.

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