الحكومة الليبية تبحث إمكانية استئناف تشغيل مطار الأبرق

بنغازي-العنوان

درست الحكومة الليبية يوم الأربعاء إمكانية إعادة تشغيل مطار الأبرق الدولي، حيث شدد رئيس الحكومة عبدالله الثني، على ضرورة استئناف العمل بالمطار ليكون رافدًا للمطارات الأخرى.

وبحث الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المكلف، خالد الجربي، ومدير مصلحة المطارات، صالح عمار اشتيوي، إمكانية استئناف العمل بمطار الأبرق الدولي.

وناقش الاجتماع ببنغازي كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة المطارات، حيث اطّلع الثني على نسب أعمال الصيانة الجارية لعدد من المطارات الليبية.

وقال مكتب الإعلام بالحكومة إن الثني أصدر تعليماته بضرورة تشغيل مطار الأبرق الدولي، لسد أي عجز وتدارك أية مشاكل في تعطل الرحلات ولضمان عدم وجود مواطنين ليبيين عالقين بالمطارات في الخارج.