بوجواري: القبائل قادرة على التحكم بالمشهد السياسي في ليبيا وإغلاق حقول النفط يبرهن ذلك

ليبيا – قال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري إن القرارات التي ستخرج عن اجتماع القبائل اليوم الخميس سيكون لها تأثيرها في كافة المسارات الحالية.

بوجواري وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس إتفق على أن سبب التحرك في الوقت الراهن هو وصول مرتزقة إلى ليبيا وإعلان التدخل من قبل بعض الدول وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به القبائل صاحبة السلطة الأعلى في البلاد.

وشدد بوجواري على أن القبائل قادرة على التحكم في المشهد السياسي في ليبيا وأن إغلاقها لحقول النفط يبرهن على تلك القوة والتحكم في مسارات المشهد.

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