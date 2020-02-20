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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "الحراك الشعبي حصل تقريبا على كل ما يريده"

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية نشر الخميس، أن الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كافة رموز النظام منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير/شباط 2019، قد “حصل تقريبا على كل ما يريده”. وتناول الحوار أيضا تعديل الدستور وقانون الانتخاب والحرب على الفساد والعلاقات مع فرنسا وأيضا الملف الليبي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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