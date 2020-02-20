الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "الحراك الشعبي حصل تقريبا على كل ما يريده"

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية نشر الخميس، أن الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كافة رموز النظام منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير/شباط 2019، قد “حصل تقريبا على كل ما يريده”. وتناول الحوار أيضا تعديل الدستور وقانون الانتخاب والحرب على الفساد والعلاقات مع فرنسا وأيضا الملف الليبي.

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