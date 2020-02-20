بلديتا الكفرة وتازربو: البعثة الأممية تتعمد إقصاء الجنوب الشرقي

قالت بلديتا الكفرة وتازربو إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقوم بإقصاء منطقة الجنوب الشرقي وحوض النفط والغاز والمياه، وكأنها ليست جزءا أصيلا من النسيج الليبي.

وأوضحت البلديتان في بيانين منفصلين أنهما تتابعان بقلق كبير الأحداث الجارية في البلاد، خاصة ما يتعلق بجهود البعثة الأممية بشأن عقد ملتقى للحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، موجهتين الاتهام للبعثة بتعمد تغييب صوتهما عبر كل المراحل السابقة.

البلديتان أكدتا أنهما غير معنيتين بأي مخرجات سياسية أو اقتصادية ما لم تمثل بطريقة منظمة، أسوة بكل المناطق والأقاليم.

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