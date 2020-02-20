

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

20 February, 2020

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه “من الواضح والجلي أن الهدنة” في ليبيا “ضعيفة”.

وقال دي مايو إنه “من الواضح والجلي أن الهدنة” في ليبيا “ضعيفة” وذلك في معرض إجابته على أسئلة بمجلس الشيوخ الايطالي اليوم الخميس حول تطورات الاوضاع في الساحة الليبية والعلاقات مع إيران.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “ا نزال نسميها هدنة، لأن الطرفين لم يتقدما من مواقعهما ولكن الهدف يبقى أن يكون وقفًا حقيقيًا ودائمًا لإطلاق النار” في ليبيا.