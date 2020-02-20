رويترز : مليشيات سرقت 125 رأس إبل خلال مسيرها من طرابلس إلى الزاوية

ليبيا – خرجت ثلاثة آلاف رأس من الإبل المستوردة من استراليا الليلة الماضية وسط العاصمة طرابلس في عملية نقل من الميناء سيرًا على أقدامها إلى مدينة الزاوية .

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وغادرت الإبل ميناء طرابلس بعد وقت قصير من منتصف ليل الأربعاء ، وتم رعايتها على طول الطريق السريع المؤدي غربًا إلى مدينة الزاوية ، على بعد حوالي 45 كم ، حيث وصلوا صباح يوم الخميس ، وفقًا لتاجر محلي تحدث لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة رويترز عن ذات التاجر قوله إن جماعة مسلحة محلية سرقت 125 من الإبل أثناء مرورها عبر ضاحية جنزور غربي طرابلس ، في إشارة منها للمليشيات المنتشرة هناك .

صور | قطعان الإبل المستوردة تصل مشيًا إلى محطتها الأخيرة بمدينة #الزاوية في رحلة استغرقت ليلة كاملة قاطعة مسافة 40 كم اقتاتت فيها على الحشائش وواجهت صعوبات مع فتحات تصريف المجاري منزوعة الأغطية على طول الطريق. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/3acH04vOCd — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 20, 2020

وأضافت الوكالة : ” شاهد مراسل رويترز حوالي 20 قطيع من الإبل وهي تسير في خط عند مغادرتها وسط طرابلس ، مع محاولة بعضها البحث عن الطعام على جانب الطريق فيما أغلقت قوات الأمن الطريق مؤقتًا للسماح لهم بالمرور ” .

فيديو | قطعان من الإبل تعبر طريق الشط في #طرابلس نحو الغرب بعد إخراجها بوقت سابق من مساء الأربعاء من الميناء وفقًا لما أفادت به مصادر من الجمارك طمأنت المواطنين من مخاوف أن تكون هذه الإبل شاردة أو منتشرة بشكل عشوائي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/zmP8F8B8vS — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 20, 2020

قال التاجر إن أحد رجال الأعمال من الزاوية اشترى الإبل بعد أن سمع أنها تُباع بسعر رخيص في أستراليا ، حيث أفادت تقارير إعلامية أسترالية بأن الآلاف من الإبل التي بدأت البحث عن المياه النادرة في المناطق السكنية قد تم إعدامها.

وختمت الوكالة أنه غالبًا ما يتم استيراد الإبل إلى ليبيا من السودان المجاورة مع الماعز ، كما يتم أكل لحم الإبل على نطاق واسع بين الليبيين .

المصدر : رويترز

الترجمة : المرصد – خاص

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