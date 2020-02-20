اختتام نشاط تدريبي بطرابلس ضمن برنامج سفيرات التوعية الانتخابية

اختتمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس نشاطها التدريبي في مدينة طرابلس، ضمن برنامج سفيرات التوعية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن هذا النشاط استهدف على مدى يومين متواصلين المجموعة الأولى من الشخصيات النسائية المستهدفة ضمن هذا البرنامج الذي تبنته المفوضية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وكانت وحدة دعم المرأة بالمفوضية قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ورشة تدريبية بالعاصمة التونسية، ضمن برنامج سفيرات التوعية الانتخابية.

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