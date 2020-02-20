مفوضية اللاجئين تدعو للإفراج عن المهاجرين في ليبيا

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الإفراج المنظم عن اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا.

وقالت المفوضية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “ندعو إلى الإفراج المنظم عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء من الاحتجاز” في ليبيا مضيفة “في العام الماضي، ساعدنا في تامين إطلاق سراح ما يقرب من 1,800 شخص من الاحتجاز”.

وأشارت المفوضية إلى أن فرقها تقوم “هذا الاسبوع بتنفيذ انشطة التحقق في مركز ضاهر الجبل في زنتان وهي واحدة من أكبر مراكز الاحتجاز الحكومية الفعالة” والتي تضم أكثر من 500 شخص معظمهم لاجئين وطالبي لجوء.