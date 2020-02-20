الولايات المتحدة تعلن استئناف محادثات لجنة 5+5

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بقرار حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة استئناف المحادثات العسكرية برعاية أممية في جنيف المعروفة ب لجنة 5+5.

وقال نورلاند بحسب سلسلة تغريدات لسفارة الولايات المتحدة في طرابلس “يُشيد السفير نورلاند بقرار حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية باستئناف محادثات لجنة 5+5 في جنيف” مضيفة أنه عقب لقاء نورلاند مع قائد الجيش خليفة حفتر يوم الثلاثاء، تحدث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم الأربعاء لتقديم قراءة كاملة للاجتماع ومناقشة آفاق التوصل لوقف دائم لإطلاق النار واتفق السفير ورئيس الوزراء السراج على الاجتماع مجددًا قريبًا.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أعلن الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف بسبب قصف ميناء طرابلس.