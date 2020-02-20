“تجارة بنغازي” تطلق مبادرة للمسؤولية الاجتماعية

انطلقت مبادرة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بشأن البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تحت شعار “التدريب والتطوير مسؤولية اجتماعية تضامنية”.

وتأتي المبادرة، التي انطلقت الخميس في قاعة اجتماعات شركة الخليج العربي للنفط، دعما لرؤية رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بشأن اعتماد 2020 عام تدريب وتطوير للقطاعين العام والخاص.

وشهد الحدث عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي إبراهيم الدرسي، ووزير العمل والتأهيل مسعود صوة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، وعضو المجلس البلدي بنغازي أدريس اقدورة، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط م. محمد بن شتوان، وعدد من المسؤولين.

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