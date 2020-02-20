وزير الحكم المحلي يؤكد جاهزية لجنة الانتخابات لبدء العملية الانتخابية بالبلديات

البيضاء-العنوان

أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، الدكتور عادل الزايدي، قرب انطلاق العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك أي سبب أو عائق أمام اللجنة المركزية للانتخابات للبدء في العملية الانتخابية.

يأتي ذلك، في كلمة مسجلة على هامش الزيارة، التي أجرها الوزير إلى مقر اللجنة في مدينة البيضاء اليوم الخميس.

واطلع الزايدي، على آخر استعدادات اللجنة من النواحي اللوجستية والفنية والإدارية، وفي ختام ذلك قال: “إن ما يفصلنا عن إعلان الموعد الفعلي هو الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد الأولوية لاختيار البلديات التي ستجرى بها الانتخابات”.

ووصلت قبل يومين المواد الانتخابية الخاصة باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، حيث يعتبر وصولها آخر خطوة في مرحلة الإعداد قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وسيحدد موعد العملية الانتخابية من قبل مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية لاختيار أول بلدية ستجرى بها الانتخابات.