افتتاح مبنى كلية الآداب بجامعة بنغازي فرع المرج

قام رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس بافتتاح مبنى كلية الآداب والعلوم بجامعة بنغازي فرع المرج وذلك بعد الانتهاء من صيانته.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه حضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن المرج سلطنة المسماري، ووزير التعليم فوزي بومريز، إضافة إلى رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب.

وافتتح الثني مدرج جمال عبدالناصر بفرع الجامعة، وأجرى جولة تفقدية بمشروع إنشاء كلية الهندسة بفرع الجامعة كما أجرى والوفد المرافق له جولة تفقدية شملت الجامعة وشوارع البلدية الرئيسة.