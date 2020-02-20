الثني يبحث استئناف إنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي بعد قطع العلاقات مع تركيا التي كانت ستنفذ المشروع.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني مع مدير عام المستشفى فتحية العريبي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير الإدارة الفنية والمشروعات ببلدية بنغازي اسامة الكزة.

وأوضحت العريبي خلال الاجتماع أن كافة المواصفات الخاصة بالمستشفى الذي وضع حجر الأساس لإعادة إعماره في 9 سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على توريدها من بلد المنشأ مباشرة ومعظمها أوروبية ووفقا لأعلى المواصفات.

وقالت إن كافة الأقسام بالمستشفى هي من أشرفت على تحديد الاحتياجات والشركات الموردة لها وفقا لآخر ما توصلت إليه التقنية في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن مشروع تركيب المستشفى الذي كان سيستغرق ثمانية أشهر توقف نتيجة للعدوان التركي على ليبيا.

وأكدت العريبي أن مفاوضات بدأت تجري حاليا مع شركات بلغارية لتنفيذ المشروع بدلا عن الجانب التركي.

من جهته، شدد الثني على ضرورة الإسراع في استئناف العمل بالمشروع خدمة للمدينة وأهلها وتخفيفا للأعباء على بقية المستشفيات التي تعاني تكدسا في المرضى.

وأكد أن ميزانية المستشفى التي خصصت للمشروع ورصدت له ماتزال موجودة لهذا الغرض