شركات بلغارية بدلا من تركيا لمشروع مستشفى الجمهورية

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الخميس، مع مدير عام المستشفى الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير الإدارة الفنية والمشروعات ببلدية بنغازي المهندس أسامة الكزة، آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي بعد قطع العلاقات مع تركيا التي كانت ستنفذ المشروع.

وقالت العريبي، وفق بيان للحكومة الليبية، إن كافة المواصفات الخاصة بالمستشفى الذي وضع حجر الأساس لإعادة إعماره في 9 سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على توريدها من بلد المنشأ مباشرة ومعظمها أوروبية ووفقا لأعلى المواصفات، وإن كافة الأقسام بالمستشفى أشرفت على تحديد الاحتياجات والشركات الموردة لها وفقا لآخر ما توصلت إليه التقنية في هذا الشأن.

وأوضحت العريبي، أن مشروع تركيب المستشفى الذي كان سيستغرق ثمانية أشهر توقف نتيجة “العدوان التركي”، مؤكدة أن المفاوضات بدأت تجري حاليا مع شركات بلغارية لتنفيذ المشروع بدلا من تركيا.

من جهته، شدد الثني على ضرورة الإسراع في استئناف العمل بالمشروع خدمة للمدينة وأهلها وتخفيفا للأعباء على بقية المستشفيات التي تعاني اكتظاظا من المرضى، مؤكدا أن ميزانية المستشفى التي خصصت للمشروع ورصدت له ما تزال موجودة لهذا الغرض.

وشدد الثني على أهمية إنجاز المشروع لما له من أهمية بالغة في تحسين وتطوير الجانب الطبي، كما اطّلع على الخرائط الخاصة بالمستشفى، والتي تم إعدادها من قبل مكاتب استشارية عالمية وفقا أحدث المواصفات.

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