دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي

بنغازي 20 فبراير 2020 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني مساء اليوم الخميس، آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي بعد قطع العلاقات مع تركيا التي كانت ستنفذ المشروع.

هذا وقد عقد دولته اجتماعًا بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع مدير عام المستشفى الدكتور فتحية العريبي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير الإدارة الفنية والمشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة.

وشدد دولته على ضرورة الإسراع في استئناف العمل بالمشروع، خدمة للمدينة وأهلها، وتخفيفًا للأعباء على بقية المستشفيات التي تُعاني تكدسًا في المرضى.

وأكد دولته على إن ميزانية المستشفى التي خُصصت للمشروع، ورصدت له ما تزال موجودة لهذا الغرض، مؤكدًا على إنجاز المشروع لما له من أهمية بالغة في تحسين وتطوير الجانب الطبي.

واطلع دولة الرئيس على الخرائط الخاصة بالمستشفى، والتي تم إعدادها من قبل مكاتب استشارية عالمية وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والفنية.

من جهتها، أوضح مدير عام المستشفى الدكتور فتحية العريبي، أن كافة المواصفات الخاصة بالمستشفى، الذي وُضع حجر الأساس لإعادة أعماره في 9 سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على توريدها من بلد المنشأ مباشرة، ومعظمها أوروبية ووفقًا لأعلى المواصفات.

وقالت الدكتور فتحية العريبي إن كافة الأقسام بالمستشفى؛ هي من أشرفت على تحديد الاحتياجات والشركات الموردة لها، وفقًا لآخر ما توصلت إليه التقنية في هذا الشأن.

وأشارت الدكتور فتحية العريبي إلى أن مشروع تركيب المستشفى، الذي كان سيستغرق 8 أشهر، توقف نتيجة للعدوان التركي والتدخل السافر منه في شأن الداخلي للبلاد.

وأكدت العريبي أن مفاوضات بدأت تجري حاليًا مع شركات بلغارية، لتنفيذ المشروع بدلا من الجانب التركي، لافتة إلى أن بناء المستشفى سيكون مُشرفًا لمدينة بنغازي، ولائقًا بحجم تضحياتها. (وال- بنغازي) ر ت

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