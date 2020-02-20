دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مبنى كلية الآداب والعلوم في جامعة بنغازي فرع المرج بعد انتهاء صيانته

المرج 20 فبراير 2020 (وال)- افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن اليوم الخميس، مبنى كلية الآداب والعلوم في جامعة بنغازي فرع المرج، بعد الانتهاء من أعمال صيانته.

هذا وشهد مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن المرج الدكتور سلطنة المسماري، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، إضافة إلى رئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج السيد وليد صلهوب.

كما افتتح دولته مدرج جمال عبد الناصر بفرع الجامعة، مُجريًا جولة تفقدية بمشروع إنشاء كلية الهندسة بفرع الجامعة، بالإضافة إلى جولة دولته والوفد المرافق له، شملت الجامعة وشوارع البلدية الرئيسية. (وال- المرج) ر ت

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