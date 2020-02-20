

ليبيا



على الانصاري – المغرب |

20 February, 2020

بدأت الفعاليات الطوارقية في الجنوب الليبي ،حراكا مدنيا تحت شعار” حراك لا للتمييز ،ليبيا تجمعنا” وذلك لتحسيس الرأي العام الليبي والدولي بمعاناة الاسرة فاقدة الهوية او ما يطلق عليه ” البدون”.

وهي اسرة صدرت قرارات قضائية بضرورة تمتيعها بالحقوق القانونية كمواطنيبن ليبيين ،ولا زالت حكومة طرابلس تتحجج وتتالكأ في تنفيذ القرارات القضائية.

وعلم من مصادر من قيادات الحراك المدني ان جهات ما في حكومة السراح والمجلس الرئاسي طرحت “مقايضة” تتفيذ القرارات القضائية بإصدار الفعاليات الطوارقية في الجنوب لبيانات تؤيد فيها حكومة الوفاق، الامر الذي رفضته تلك الفعاليات ،مؤكدة على انها ضد اي اجراء يقسم الشعب الليبي وهي مع اي مبادرة لاعادة توحيد ليبيا وجمع شملها.

ومن المقرر ان يستمر الحراك المدني والحقوقي الى حين ايجاد حل واقعي يحترم كرامة قبائل الطوارق في الجنوب الليبي.