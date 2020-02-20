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باشاغا: نقاتل من أجل العاصمة ومن أجل المحاصرين في بنغازي من “الاحتلال الوحشي”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية المفوض بالحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق تقاتل من أجل إنقاذ العاصمة طرابلس من الهجوم ورفع المعاناة عن الليبيين المحاصرين في بنغازي تحت “الاحتلال الوحشي” الذي يمارسه القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، حسب رأيه.

وزعم باشاغا، “أن حكومة الوفاق ستقدم السلام والحرية لجميع الليبيين”.

وكتب باشاغا، على تويتر، يقول: “لماذا نقاتل من أجل ليبيا؟ نحن نقاتل من أجل إنقاذ عاصمتنا التي تتعرض للهجوم، ومن أجل رفع المعاناة عن إخواننا الليبيين وأخواتنا الليبيات المحاصرين في بنغازي تحت الاحتلال الوحشي الخارج عن القانون الذي يمارسه حفتر. سوف نقدم السلام والحرية لجميع الليبيين”.

تأتي تصريحات باشاغا في وقت أثبتت فيه حكومة الوفاق في كثير من تصريحات مسؤوليها وعلى رأسهم، فائز السراج، باستجلاب مرتزقة من سوريا عبر تركيا للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة الموالية لها.

 

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  • انت حمار ياحمار هو مين الذى يقتال الجيش الوطنى فى طرابلس مرتزقة من سوريا مقابل اجر مالى ونيك نسوان الخوان ومن يدافع عنكم الصندوق المطلوب للعدالة ولا صلاح بادى المجرم الدولى ولا المافيا التى قلت من قبل ان الجيش الوطنى جاء لمحاربتها ولا البقرة ولا الفار هل هؤلاء دعاة الدولة المدنية ومن يحققوا السلام ياميبون فالدولة الديمقراطية لن تقوم الا بادخالكم السجون لتطهير المجتمع من شركم

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  • ياحمار ياميبون اى سلام وقد سرقتم الابل الفارة من ميناء طرابلس سيرا على الاقدام فسرقتها المليشيات ياوزير الملابس الداخلية لحريم السلطان زير النساء

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