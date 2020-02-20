غسان سلامة يعلن تفاصيل إحراز تقدم باجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف

أعلن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مساء اليوم الخميس، عن احراز تقدم في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي استئؤنفت بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال سلامة في تصريحات لقناة «العربية»: «أحرزنا تقدما في مسألة إبعاد المعارك في ليبيا عن مناطق السكن» و«المباحثات الليبية المشتركة في جنيف أنجزت اتفاق تبادل للأسرى»، مشيرا إلى أن «قرار استئناف مفاوضات جنيف كان ليبيا».

وأعلن السفير الأميركي لدى ليبيا في وقت سابق اليوم استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف بعد يوم من إعلان المجلس الرئاسي تعليق المشاركة في الاجتماعات بعد قصف ميناء طرابلس من قبل قوات تابعة للقيادة العامة.

واعتبر سلامة في تصريحاته التي أدلى بها إلى قناة «العربية» أن «خروقات الهدنة تهدد مسار برلين»، لافتا إلى أن «آلية العقوبات على خرق حظر السلاح إلى ليبيا بيد مجلس الأمن» بعد الاتفاق بشأنها خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته ألمانيا يوم 19 يناير الماضي.

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