مجموعة مسلحة بطرابلس تسرق 125 جملا

أفاد تاجر ليبي لوكالة “رويترز”، الخميس، بأن مجموعة مسلحة سرقت 125 جملا من بين 3 آلاف أثناء مرورها بالطريق الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية.

وقال التاجر إن الإبل وصلت إلى ميناء طرابلس قبل أيام عبر سفينة مواشي قادمة من أستراليا، مضيفا أن اختيار استيراد الإبل من أستراليا جاء بسبب انخفاض سعرها بعد أن قررت السلطات في “كانبرا” إعدام الآلاف منها للحفاظ على الثروة المائية.

ورصد عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسير الإبل في الشوارع حتى وصولها إلى مزرعة مستوردها بمدينة الزاوية.

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