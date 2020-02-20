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مجموعة مسلحة بطرابلس تسرق 125 جملا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد تاجر ليبي لوكالة “رويترز”، الخميس، بأن مجموعة مسلحة سرقت 125 جملا من بين 3 آلاف أثناء مرورها بالطريق الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية.

وقال التاجر إن الإبل وصلت إلى ميناء طرابلس قبل أيام عبر سفينة مواشي قادمة من أستراليا، مضيفا أن اختيار استيراد الإبل من أستراليا جاء بسبب انخفاض سعرها بعد أن قررت السلطات في “كانبرا” إعدام الآلاف منها للحفاظ على الثروة المائية.

ورصد عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسير الإبل في الشوارع حتى وصولها إلى مزرعة مستوردها بمدينة الزاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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